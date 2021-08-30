В рекордные сроки: военные инженеры завершили возведение мостов через реки в Тыве

Группировка инженерных войск закончила возведение пяти мостов через горные реки в Республике Тыва. Они были построены в кратчайшие сроки - всего за три летних месяца.

Перед тем как установить опоры, военнослужащие расчистили прибрежную зону от завалов. Местами переправы были смыты весенними паводками. Транспортное сообщение было временно прервано и в селе Кызыл-Хая на дороге между Тывой и Алтаем.

Накануне военные инженеры открыли новый мост. Путепровод прошел первое испытание на прочность - по нему проехали военные автомобили, один из которых весит порядка 20 тонн, второй чуть меньше.