Военнослужащие ЦВО возведут пять мостов через реки в Туве

Военнослужащие инженерных подразделений Центрального военного округа возведут мосты для обеспечения транспортной доступности к социальным объектам для жителей двух районов Республики Тыва. Соответствующее решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению Правительства Республики Тыва.

В настоящее время военнослужащие завершают марш из Абакана в районы проведения работ. На подготовительном этапе военнослужащие проведут рекогносцировку районов, расчистку прибрежной зоны, подготовку насыпи и оборудование подъездных путей.

Военными специалистами будет установлено три моста длиной около 80 метров через реку Моген-Бурен, и два моста до 20 метров через реку Чыргакы. Сооружения обеспечат автомобильное сообщение на дорогах регионального и местного значения.

В мероприятии задействовано около 100 военнослужащих и более 20 единиц инженерной техники, в том числе бульдозеров, экскаваторов и автокранов.