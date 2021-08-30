Умер бывший президент МОК Жак Рогге

Бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте МОК. Причина смерти не называется.

Рогге возглавлял организацию с 2001 по 2013 год. Когда он руководил МОК, город Сочи получил право на проведение зимней Олимпиады в 2014 году. Жак Рогге стал почетным президентом Международного олимпийского комитета после своего ухода.

Ранее, на Олимпиаде в Токио в МОК отметили, что у российских спортсменов не обнаружено положительных допинг-тестов. При этом была проведена самая масштабная проверка в истории Игр.