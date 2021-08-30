Папоротный стал обладателем «Серебряного мяча» ЧМ-2021 по пляжному футболу

По итогам чемпионата мира по пляжному футболу, который прошел в Москве, обладателем «Серебряного мяча» стал игрок сборной России Артур Папоротный. «Золотой мяч» достался швейцарцу Ноэлю Отту, а «Бронзовый мяч» - спортсмену из Сенегала, Раоулу Менди.

В финальном матче против Японии Папоротный забил один гол.

Напомним, что сборная России одержала победу в чемпионате мира по пляжному футболу, став, таким образом, трехкратным победителем данного турнира. Наши футболисты в финале добились победы над соперниками из Японии со счетом 5:2.