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Папоротный стал обладателем «Серебряного мяча» ЧМ-2021 по пляжному футболу

Елизавета Потейчук
00:12 30.08.2021
Артур Папоротный стал обладателем награды «Серебряный мяч» чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.
Папоротный стал обладателем «Серебряного мяча» ЧМ-2021 по пляжному футболу
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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По итогам чемпионата мира по пляжному футболу, который прошел в Москве, обладателем «Серебряного мяча» стал игрок сборной России Артур Папоротный. «Золотой мяч» достался швейцарцу Ноэлю Отту, а «Бронзовый мяч» - спортсмену из Сенегала, Раоулу Менди.

В финальном матче против Японии Папоротный забил один гол. 

Напомним, что сборная России одержала победу в чемпионате мира по пляжному футболу, став, таким образом, трехкратным победителем данного турнира. Наши футболисты в финале добились победы над соперниками из Японии со счетом 5:2.

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