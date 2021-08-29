Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира, который проходил в Москве. В финале соревнований наши спортсмены встретились с командой Японии, обыграв ее со счетом 5:2.

Днем ранее российские «пляжники» в упорной борьбе завоевали для себя путевку в финал, победив швейцарцев.

Российская сборная по пляжному футболу до этого дважды выигрывала мировое первенство: в 2011 и 2013 годах.