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Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу

Роман Захаров
20:40 29.08.2021
В финале состязания российские футболисты нанесли поражение команде Японии.
Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу
© Фото: Владимир Песня РИА Новости
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Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира, который проходил в Москве. В финале соревнований наши спортсмены встретились с командой Японии, обыграв ее со счетом 5:2.

Днем ранее российские «пляжники» в упорной борьбе завоевали для себя путевку в финал, победив швейцарцев.

Российская сборная по пляжному футболу до этого дважды выигрывала мировое первенство: в 2011 и 2013 годах.

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