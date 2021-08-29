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Более сотни тысяч гостей: в Хабаровском крае завершился масштабный форум «Армия-2021»

Анна Назайкина
08:41 29.08.2021
На аэродроме «Центральный» с 26 по 28 августа развернулись демонстрационные площадки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Хабаровском крае завершил свою работу Военно-технический форум «Армия-2021». Ранее  площадки были развернуты, в частности, в Хабаровске, Бикине, Комсомольске-на-Амуре, поселках Хурба и Князе-Волконское. Как сообщили в Минобороны, в общей сложности мероприятия посетили более 107 тысяч человек.

На аэродроме «Центральный» с 26 по 28 августа развернулись демонстрационные площадки эпизодов строительства участка Байкало-Амурской магистрали, проведение специальной обработки участка местности и техники подразделениями РХБ защиты,  места показа проживания, питания, банного обслуживания, обмундирования и экипировки военнослужащих. Также была развернута экспозиция комплекса мобильного лабораторного, диагностического и реанимационного  оборудования.

Накануне сообщалось, что VII Международный военно-технический форум «Армия-2021» триумфально завершил свою работу. Основная программа форума в этом году была проведена в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне «Алабино» и озере Комсомольском, а также на 105 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте.

В общей сложности в выставочной экспозиции форума участие приняли более 1 400 (1489) предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тысяч (28127) образцов и технологий военного и двойного назначения.

В работе форума приняли участие представители 117 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации. Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило 320 человек.

На полях форума проведено 87 двусторонних встреч, 37 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС. По линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного комплекса состоялось 50 двусторонних встреч.

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