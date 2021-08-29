В Роспотребнадзоре рассказали о длительном нахождении COVID-19 в кишечнике после болезни

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 может находиться в пробах, взятых со стенок кишечника, спустя несколько месяцев после заболевания.

По ее словам, это может объяснять длительное выявление титров антител класса М у некоторых людей после выздоровления, передает ТАСС.

«Через несколько месяцев после заражения в биоптатах кишечника людей обнаружена мРНК вируса SARS-CoV-2, а также вирусный белок, на который может реагировать иммунная система», - отметила Пшеничная.

Врач подчеркнула, что человек в этот период времени не заразен, но такая находка объясняет длительную детекцию ранних антител IgM к коронавирусу у части пациентов.

Ранее врач назвал главную опасность постковидного синдрома. По словам врача-терапевта Никиты Харлова, коронавирус обостряет все хронические заболевания, которые были у человека до инфицирования. Постковидный сидром может длиться от месяца до полугода.