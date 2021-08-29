На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил трехкилометровый столб пепла

В Камчатском крае зарегистрирован выброс пепла из вулкана Шивелуч, его высота составила три километра. Об этом говорится в сообщении регионально главка МЧС региону.

«Днем 29 августа 2021 года из вулкана Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 3 000 метров при высоте самого исполина - 3 283 метра. Пепловый шлейф распространился в запад-северо-западном направлении на расстояние 30 километров. На его пути населенные пункты отсутствуют», - сообщили в ведомстве.

Как отметили в МЧС, выпадения пепла на территории населенных пунктов замечено не было, а туристические группы на пути распространения облака не находятся.

Ранее на Курилах вулкан Эбеко при извержении выбросил столб пепла на высоту 3,7 км. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе со «Звездой» заявил, что такие выбросы пепла бывают довольно часто. По его словам, это не является чем-то «сверхъестественным». Однако определенную опасность, например для уровня радиации, такие выбросы представляют.