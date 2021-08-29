Сестра вратаря футбольного клуба «Красная Звезда» Александра Шишмарева, который умер на футбольном поле после столкновения с соперником во время тренировочного матча, поделилась воспоминаниями о родственнике.

Девушка рассказала, что ее брат служил в МЧС и был в отношениях с возлюбленной на протяжении четырех лет, передает «РБ Спорт». Сестра погибшего вратаря Шишмарева поделилась воспоминаниями о брате.

«Мне сказали, что удар пришелся в область грудной клетки. Саша занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта», - рассказала сестра футболиста.

Ранее сообщалось, что футболист задохнулся после полученной травмы: у него запал язык. Врачи скорой помощи на протяжении часа пытались спасти его.

Ранее сообщалось, что о смерти игрока «Красной звезды» из города Советска стало известно в субботу, 28 августа. Александр Шишмарев погиб в день смерти голкипера ЦСКА Сергея Перхуна, который скончался 20 лет при похожих обстоятельствах.