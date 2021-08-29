Стали известны подробности смерти футболиста в Калининграде

Стали известны подробности смерти футболиста любительской команды «Красная звезда» 23-летнего Александра Шишмарева во время матча в Калининграде. О них рассказал руководитель пресс-службы команды-соперника «Балтика» Сергей Кандалов.

«В один момент произошло единоборство, стык. Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости», — объяснил он в интервью «Спорт-Экспресс».

По словам Кандалова, на поле оперативно выбежали врачи «Балтики» и пытались спасти Шишмарева. Ничего не смогли сделать и сотрудники скорой помощи, игрок скончался по дороге в больницу.

Пресс-секретарь отметил, что такая ситуация произошла впервые в истории области.

«Мы все в трауре», — сказал Кандалов.

Расходы на похороны, уточнил он, возьмут на себя общественники и региональная федерация футбола, в том числе «Балтика». Клуб также окажет финансовую помощь болельщикам, близким Шишмарева и футболистам.

О смерти игрока «Красной звезды» из города Советска стало известно в субботу, 28 августа. Шишмарев погиб в день смерти голкипера ЦСКА Сергея Перхуна, который скончался 20 лет при похожих обстоятельствах.