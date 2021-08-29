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Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера

Анна Назайкина
07:22 29.08.2021
Узнать, откуда исходит звонок, можно с помощью различных баз данных, а также специальных приложений.
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
© Фото: Pexels, Pixabay
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IT-эксперт Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм» рассказал, что на сегодняшний день есть большое количество способов определить номер входящего на телефон звонка. Это позволит защититься от атак мошенников, которые зачастую звонят под видом сотрудников банка.

«При входящем гудке мы видим номер на экране нашего гаджета, и уже здесь кроются нюансы. Сами цифры без труда можно заменить, если звонок осуществляется посредством IP телефонии. Для этого подбирается специальный SIP-оператор, который не фиксирует идентификатор и во время настройки звонка в специальной графе подставляются любые цифры», — объяснил он.

По словам Мясоедова, узнать, откуда исходит звонок, дают возможность различные базы данных с номерами телефонов, а также специальные приложения. Они могут работать в качестве определителей номера.

«Для этого необходимо скачать специальное приложение, разработанное вашим банком, оператором связи или другими организациями. После чего вам станет видно, является ли звонящий мошенником, назойливым рекламодателем или все-таки добропорядочной организацией», — сказал специалист.

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказала, что мошенники зачастую используют «клонирование» номеров телефонов, чтобы получить доступ к банковским приложениям. Эксперт объяснил, что перевыпуск сим-карт по поддельным доверенностям позволяет злоумышленникам пользоваться любыми приложениями, аккаунтами своих потенциальных жертв в соцсетях.

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