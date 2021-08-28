Эксперт рассказал, что делать, если сим-карту «клонировали» мошенники

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал в интервью радио Sputnik , что мошенники часто пользуются «клонированием» номеров телефонов для получения доступа к банковским приложениям.

Эксперт объяснил, что перевыпуск сим-карт по поддельным доверенностям позволяет злоумышленникам пользоваться любыми приложениями, аккаунтами своих потенциальных жертв в соцсетях.

«В соцсетях они от вашего имени могут сделать рассылку и попросить денег у ваших знакомых, а в банках просто переведут ваши деньги на свой счет», - сказал Ющук.

По словам эксперта, сигналом пользования сим-картой мошенниками может послужить неожиданное сообщение от оператора о ее перевыпуске.

«Вам могут прислать сообщение от оператора, что ваша сим-карта перевыпущена. После этого ваш телефон превращается в кирпич», - предупредил эксперт.

Ющук отметил, что для защиты своего номера от «клонирования» можно заранее обратиться к мобильному оператору с заявлением и запретить перевыпуск сим-карты.

«Можно написать заявление, что перевыпуск сим-карты возможен только при личном присутствии владельца», - посоветовал специалист.

При этом, как отметил Ющук, в некоторых случаях злоумышленники обходят и такие запреты.

По его словам, если «прощальное» письмо все-таки пришло, необходимо лично посетить представительство оператора и отменить перевыпуск.

Ранее IT-эксперт Арсений Щельцин рассказал, в каких случаях необходимо заменить сим-карту.

По его словам, обновлять симку надо один-два раза в год, а также при покупке нового телефона.