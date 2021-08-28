Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, что делать, если сим-карту «клонировали» мошенники

Виктория Ивашечкина
06:27 28.08.2021
По словам Евгения Ющука, сигналом пользования «симкой» злоумышленниками может послужить неожиданное сообщение от оператора о ее перевыпуске.
Эксперт рассказал, что делать, если сим-карту «клонировали» мошенники
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал в интервью радио Sputnik , что мошенники часто пользуются «клонированием» номеров телефонов для получения доступа к банковским приложениям.

Эксперт объяснил, что перевыпуск сим-карт по поддельным доверенностям позволяет злоумышленникам пользоваться любыми приложениями, аккаунтами своих потенциальных жертв в соцсетях.

«В соцсетях они от вашего имени могут сделать рассылку и попросить денег у ваших знакомых, а в банках просто переведут ваши деньги на свой счет», - сказал Ющук.

По словам эксперта, сигналом пользования сим-картой мошенниками может послужить неожиданное сообщение от оператора о ее перевыпуске.

«Вам могут прислать сообщение от оператора, что ваша сим-карта перевыпущена. После этого ваш телефон превращается в кирпич», - предупредил эксперт.

Ющук отметил, что для защиты своего номера от «клонирования» можно заранее обратиться к мобильному оператору с заявлением и запретить перевыпуск сим-карты.

«Можно написать заявление, что перевыпуск сим-карты возможен только при личном присутствии владельца», - посоветовал специалист.

При этом, как отметил Ющук, в некоторых случаях злоумышленники обходят и такие запреты.

По его словам, если «прощальное» письмо все-таки пришло, необходимо лично посетить представительство оператора и отменить перевыпуск.

Ранее IT-эксперт Арсений Щельцин рассказал, в каких случаях необходимо заменить сим-карту.

По его словам, обновлять симку надо один-два раза в год, а также при покупке нового телефона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:14 В стране и мире
США нанесли удар по Афганистану и уничтожили боевика ИГ* после теракта в Кабуле
04:48 В стране и мире
Видео
СК РФ проведет проверку причин пожара в ярославской больнице
04:06 В стране и мире
На Гаити приземлился первый самолет с гумпомощью из России
03:50 В стране и мире
Источник назвал дату запуска российской станции «Луна-25»
23:50 В стране и мире
Разведка США оценила вероятность создания COVID-19 в качестве биологического оружия
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Лаос, Киргизия, Мьянма
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 2. Сербия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан
Видео
Динамический показ военной техники. День 3
Видео
На Братской ГЭС в Приангарье впервые с 1995 года произвели холостой сброс воды
Видео
Танковый биатлон. День 4. Индивидуальные гонки
Видео
«Стоит хруст листьев»: жители Новороссийска показали кадры нашествия гусениц
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.