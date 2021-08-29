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Диетолог назвал пять лучших продуктов для набора мышц

Анна Назайкина
06:59 29.08.2021
В первую очередь атлетам стоит обратить внимание на говядину – на 100 грамм этого продукта приходится 22 грамма белка.
Диетолог назвал пять лучших продуктов для набора мышц
© Фото: pixabay
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Существует ряд продуктов питания, которые помогают быстрее набрать мышечную массу. Эндокринолог-диетолог Татьяная Бочарова перечислила пять наиболее полезных для спортсменов видов еды.

«Если ваша цель — набор мышечной массы, то не следует усиленно налегать на один-два продукта: важно, чтобы в меню были разные продукты, с неодинаковым соотношением аминокислот», - поделилась эндокринолог в беседе с РИА Новости.

В первую очередь атлетам стоит обратить внимание на говядину – на 100 грамм там 22 грамма белка, а также креатин – аминокислота, которая повышает выносливость мышц и снабжает их кислородом. На втором месте – куриная грудка, в 100 граммах курицы 23 грамма белка и совсем немного калорий, а также витамины группы B.

Далее следует обратить внимание на яйца. Там 13 граммов белка, цинк для роста мышц и аминокислота лейцин. На четвертом месте – рыба и креветки. Они также содержат много белка и полиненасыщенные жирные кислоты.

Завершает список любимый бодибилдерами творог. В нем на 100 граммов продукта содержится 16 граммов белка, причем 70% белка – это казеин, который дает чувство сытости на долгое время.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о способе восстановления мышц после COVID-19.

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