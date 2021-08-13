Назван способ восстановления мышц после COVID-19

Переболевшие новой коронавирусной инфекцией зачастую теряют большое количество мышечной массы. Каким образом можно восстановить ее без вреда для организма, объяснила в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, если человек тяжело перенес коронавирус и был госпитализирован с этой инфекцией , то он выписывается из больницы обычно с очень ощутимой потерей килограммов.

Начинать восстанавливать мышечную массу после COVID-19 рекомендуется осторожно, без излишних нагрузок на сердечно-сосудистую систему, отметила врач.

«Даже если человек до ковида был очень хорошо натренирован, то все равно начинать надо с малоинтенсивных занятий. Самая безопасная история — это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы», — рассказала специалист.

Ранее кардиолог Владимир Хорошев в беседе со «Звездой» рассказал, что выполнение простого упражнения несколько раз в день способно помочь при первых признаках варикозной болезни, в том числе при отеках.