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Десятки единиц техники: на Сахалине и Курильских островах завершился форум «Армия-2021»

Виктория Ивашечкина
06:52 29.08.2021
Зрители форума смогли увидеть танк Т-80, самоходные артиллерийские гаубицы, реактивные системы залпового огня «Град».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Курильских островах и на Сахалине завершился VII Международный военно-технический форум «Армия-2021».

Военные армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), а также представители других силовых структур и подразделений МЧС Сахалинской области подготовили для гостей и жителей островного региона семь выставочных площадок. Две из них были развернуты в городах Курильск и Южно-Курильск.

На главной площадке военно-технического форума, расположенной на аэродроме «Пушистый» Корсаковского района, зрители форума увидели более 70 единиц современных образцов вооружения и военной техники.

Такие как танк Т-80, самоходные артиллерийские гаубицы, реактивные системы залпового огня «Град» и множество другой боевой техники.

Накануне сообщалось, что седьмой Международный военно-технический форум «Армия-2021» триумфально завершил свою работу.

Основная программа форума в этом году была проведена в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне «Алабино» и озере Комсомольском, а также на 105 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте.

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