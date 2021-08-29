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Врач назвал три фактора опасности бульона

Анна Назайкина
06:22 29.08.2021
Регулярное включение в рацион жирных мясных бульонов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил специалист.
Врач назвал три фактора опасности бульона
© Фото: flickr
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Употребление бульонов является действенный средством, чтобы восстановить организм после болезни или операции, однако употреблять ежедневно их не стоит. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

По его словам, регулярное употребление говяжьего или куриного бульона может нанести вред организму, в частности, повысить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Доказано, что многие болезни цивилизации — атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты — связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров. Одна из наиболее действенных рекомендаций — сокращение в рационе животных жиров, в том числе бульонов», — отметил врач.

Опасность заключается также и в том, что заметить губительное влияние насыщенных жирных кислот на здоровье можно, когда уже будет слишком поздно: атеросклероз незаметно прогрессирует годами, объяснил Бобровский. Также употребление густого бульона может спровоцировать усиление некоторых хронических заболеваний.

«Жирный наваристый бульон может привести к приступу подагры, желчекаменной, мочекаменной болезни, к приступу панкреатита. Лучше всего употреблять бульон второго или даже третьего отвара, там будет уже гораздо меньше вредных веществ», — предупредил он.

Ранее диетолог Анна Белоусова заявила «Звезде», что пожилым людям необходимо более тщательно следить за своим рационом, употребляя больше растительной и легкой пищи. Все дело в возрастных изменениях, которые не обходят стороной желудочно-кишечный тракт, пояснила специалист.

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