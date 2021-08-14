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Диетолог рассказала, как правильно питаться людям в возрасте

Ян Брацкий
07:50 14.08.2021
Рацион пожилых людей должен быть дробным, максимально облегченным и сбалансированным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Taylor Kiser, Unsplash
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Пожилым людям необходимо более тщательно следить за своим рационом, употребляя больше растительной и легкой пищи. Таким мнением со «Звездой» поделилась диетолог Анна Белоусова. Все дело в возрастных изменениях, которые не обходят стороной желудочно-кишечный тракт, пояснила специалист.

«Абсолютно необходимо разнообразить свой рацион. Чтобы было все в балансе: жиры, белки и углеводы. Еще необходимо много растительной клетчатки. Это очень важно. Когда человек в возрасте, то у него повышается риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, а растительная клетчатка нас от этого спасает», - сказала Белоусова.

Выбирая меню на день, лучше отдавать предпочтение легким продуктам. Не стоит переедать и оставлять на ужин жирное или мучное, считает эксперт по здоровому питанию.

«Людям старше 60-ти лет лучше переходить на почти вегетарианскую диету. Когда мы едим яйца, рыбу, кисломолочные и растительные продукты. Это пяти-шести разовое питание, которое не напрягает работу ЖКТ, не переполняет желудок. Можно питаться маленькими порциями, но разнообразно и в течение дня», - добавила диетолог.

Ужин у пожилых людей должен быть облегченный. Для вечерней трапезы лучше всего подойдет рыба, отварная или приготовленная на пару. В качестве гарнира можно выбрать тушеные овощи.

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