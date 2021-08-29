СМИ: США перешли к финальной стадии эвакуации людей из Кабула
Вооруженные силы США перешли к последней фазе операции по эвакуации людей из Кабула.
По сообщениям Reuters, к настоящему моменту эвакуации американскими военно-транспортными самолетами ожидают в аэропорту Кабула около тысячи человек.
Отмечается, что толпы перед воротами в аэропорт начали рассеиваться после того, как стало известно о вероятных новых терактах.
The Washington Post сообщает, что завершение основной фазы операции по эвакуации людей совпало по времени с терактом вблизи аэропорта Кабула. При этом после этого ее масштаб был значительно сокращен.
Ранее Пентагон сообщил о ликвидации двоих главарей ИГ* в Афганистане. Первоначально сообщалось об одном погибшем в результате результате удара с беспилотника.
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