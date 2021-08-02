Опубликовано видео с места сошедшего селевого потока в Кабардино-Балкарии

В Черекском районе за населенным пунктом Безенги в Кабардино-Балкарии сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю «Безенги». МЧС РФ опубликовало видео, где видны последствия схода селевого потока на участке дороги, которая ведет к альплагерю «Безенги».

На кадрах видно, что после схода остались огромные груды камней и грязный поток, который до сих пор сходит вниз по склону.

Ранее в Черекском районе за населенным пунктом Безенги в Кабардино-Балкарии сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю «Безенги». В альплагере находятся 180 человек, из них 10 детей, в нем осуществляют дежурство двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.