Сель перекрыл дорогу к лагерю альпинистов в Кабардино-Балкарии

В Черекском районе за населенным пунктом Безенги в Кабардино-Балкарии сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю «Безенги». Об этом сообщает региональный ГУ МЧС РФ.

«В альплагере находятся 180 человек, из них 10 детей, в нем осуществляют дежурство двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России», – уточнили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что сообщение о просишествии поступило в 21:10 по московскому времени. Также, по данным ведомства, в альплагере есть медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания.

«На место происшествия направлена оперативная группа МЧС России – три человека и единица техники», – говорится в сообщении.

С наступлением светлого времени суток будет организована временная пешая переправа для туристов, говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что туристы из Мурманска, попавшие под камнепад в Кабардино-Балкарии, эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Инцидент произошел в ущелье Безенги, на горе Джангитау. Помощь потребовалась альпинистам 1973-го и 1978-го годов рождения. Для их поисков и спасения привлекались пятеро спасателей и один вертолет. В МЧС по региону еще раз предупредили гостей об опасности самостоятельных походов в горы.