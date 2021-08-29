Россиянин Гнездилов установил мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио

Российский атлет Денис Гнездилов установил новый мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. Он стал лучшим в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 сантиметров.

В ходе финальных соревнований атлет показал результат в 11,02 метра в первой попытке. Это на один сантиметр превзошло предыдущий мировой рекорд, который поставил португальский спортсмен Мигелем Монтейро.

Ранее российский спортсмен Александр Яремчук завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио. Атлет оказался сильнее всех в беге на 1500 метров. Яремчук пробежал указанную дистанцию за 3:52,08.