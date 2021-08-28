Россиянин Яремчук завоевал золото Паралимпиады в беге на 1 500 метров

Российский спортсмен Александр Яремчук завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио. Атлет оказался сильнее всех в беге на 1500 метров.

Яремчук пробежал указанную дистанцию за 3:52,08. Серебро получил болгарский атлет Християн Стоянов, он пробежал 1500 метров за 3:52,63. Третье место занял спортсмен из Уганды Давид Эмонг.

Таким образом, в копилке медалей российской паралимпийской сборной сейчас 28 наград, из них десять – золотые. Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете, уступая только Китаю и Великобритании.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к российским спортсменам, завоевавшим золото в первый соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио. Российский лидер поздравил с наградой пловцов Валерию Шабалину, Анастасию Гонтарь и Романа Жданова.