Названы регионы России, где с 1 сентября установится дождливая погода

С первого сентября в некоторые российские регионы придет дождливая погода. Об этом заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«На западе Центрального федерального округа — Смоленская, Тверская, Калужская области — будет дождь 1 числа. В Санкт-Петербурге уже будет дождливо и прохладно тоже. Температура будет не выше 14-17 градусов», - цитирует ТАСС слова синоптика.

В столичном регионе на День знаний ожидается теплая погода, возможен кратковременный дождь в западной части Московской области. На востоке и юге-востоке области дождь стоит ожидать только во второй половине первого сентября, рассказал синоптик.

Ранее стало известно, что с началом сентября в Центральную Россию придет резкое похолодание. До 31 августа в ЦФО сохранится теплая погода – ожидается в районе 20-25 градусов тепла. Однако затем с северо-запада придет атмосферный фронт, который принесет холодный воздух.