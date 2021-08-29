В ЦФО придет резкое похолодание

В Центральную Россию придет резкое похолодание. Об этом заявил глава ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин.

Согласно прогнозам, до 31 августа в ЦФО сохранится относительно благоприятная погода – ожидается в районе 20-25 градусов тепла. Однако затем с северо-запада придет атмосферный фронт, который принесет холодный воздух.

Уже первого сентября ожидается, что в Подмосковье будет 15 – 18 градусов, на западе округа – от 14 до 17 градусов.

«Температура сразу на пять-восемь градусов будет ниже, чем в конце августа», - цитирует ТАСС Варакина.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде на первое сентября в столице. Накануне этой даты увеличится облачность, а температура немного снизится. Скорее всего, в утренние часы осадков не будет, но температура воздуха днем составит около 20 градусов.