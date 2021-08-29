Посольство США призвало американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
В дипмиссии назвали угрозу безопасности людей «конкретной и достоверной».
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Посольство США в Афганистане призвало американских граждан покинуть окрестности аэропорта Кабула «из-за конкретной и достоверной угрозы». Предупреждение опубликовано на официальном сайте дипмиссии.
«Из-за конкретной и достоверной угрозы всем гражданам США... следует немедленно покинуть территорию аэропорта», — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что люди также должны избегать прилегающих к воздушной гавани районов, воздержаться от поездок в аэропорт и не приближаться к выходам не посадку.
В субботу, 28 августа, президента США Джо Байден заявил о высокой вероятности нового теракта в афганской столице в ближайшие двое суток. Он подчеркнул, что ситуация в этом районе остается чрезвычайно опасной.