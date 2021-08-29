Назван лучший способ защитить сбережения от инфляции

Лучший способ защитить свои сбережения от инфляции - это повысить качество жизни. Так считает эксперт по инвестиционному анализу Андрей Верников.

«Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж - самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира большая по площади, то ее тоже надо купить», - сказал он агентству «Прайм».

При этом эксперт уточнил, что покупка недвижимости иногда защищает от инфляции не в полной мере. К примеру, в последние несколько недель цены на квартиры не растут.

Также можно инвестировать в золото, серебро или покупать акции крупных компаний.

«Но надо иметь в виду, что в тот момент когда инфляция разгонится, многие компании не смогут генерировать прибыль и платить большие дивиденды, и такие акции будут плохой защитой», - отметил Верников.

Ранее экономист назвал размер сбережений для хранения «под подушкой». По мнению Николая Переславского, хранить денежные средства следует в разных валютах с большей частью рублей. Например, в пропорции 50-25-25 или 40-30-30.