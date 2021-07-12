Экономист назвал размер сбережений для хранения «под подушкой»

Дома может храниться некий запас накоплений, который понадобится в экстренных случаях. Об этом рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Как пояснил специалист в комментарии агентству «Прайм», лучше сбережения диверсифицировать.

«Размер такой "заначки" в идеале должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи», - отметил Переславский.

Эксперт признал, что в пандемию и период после серьезных потрясений сложно скопить указанную сумму, поэтому определил в качестве достаточной доходную/расходную часть за три-шесть месяцев.

По мнению экономиста, хранить денежные средства следует в разных валютах с большей частью рублей. Например, в пропорции 50-25-25 или 40-30-30. Он также посоветовал уберечь накопления от девальвации и отчасти от инфляции, приобретая иностранную валюту.