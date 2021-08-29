ЦПВС: один сирийский военнослужащий ранен при обстреле провинции Идлиб

В результате артобстрела террористами позиций сирийских правительственных сил в провинции Идлиб получил ранения один военнослужащий. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Кроме того, в провинции Алеппо зафиксированы три обстрела позиций правительственных сил. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации также зафиксировано 22 обстрела со стороны позиций запрещенной в России группировки «Джабхат Ан-Нусра»*.

Тем временем, в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи гражданскому населению в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского ЦПВС доставлено около семи тонн гуманитарных грузов жителям провинций Латакия, Хасеке и Эль-Кунейтра. C начала процесса урегулирования, российскими военнослужащими проведено 3 012 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,2 тысяч тонн.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.