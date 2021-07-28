Добровольцы передали гумпомощь из регионов РФ беженцам из провинции Идлиб

Сегодня в провинцию Хомс Сирийской Арабской республики, русской делегацией из субъектов Российской Федерации была доставлена гуманитарная помощь беженцам из провинции Идлиб.

Лагерь беженцев расположен вблизи промышленного района города Хассия. В нем проживает около пяти тысяч жителей, двух деревень провинции Идлиб. Большинство проживающих в лагере дети. Их примерно три тысячи, некоторые из них сироты, их родителей убили террористы. В лагере не хватает продуктов питания, медикаментов, одежды и предметов первой необходимости.

Эдуард Логинов, председатель автономной некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус» передал так называемые «Коробки добра», которые были собраны жителями Ханты-Мансийского автономного округа. В них помимо привычных уже продуктов питания и бытовой химии, входят медицинские маски и необходимые для сирийских детей канцелярские наборы.

Школа-интернат, расположенная в провинции Хомс в поселке Рам аль-Аназ, является единственным учебным заведением для ближайших деревень. Здесь учатся порядка 250 детей местных жителей и беженцев из захваченных провинций. На территории школы проживают сироты, некоторые из них не знают, что стало с их родителями.

Школе остро не хватает инвентаря. Из-за дальности расположения от крупных населенных пунктов, помощь сюда доставляется редко. Поэтому прибытие делегации из России было особо радостно воспринято учителями и детьми. Руководитель Центра финансового мониторинга и глобальной экономики ФГП МГУ им. Ломоносова Гадзацев Кирилл Владимирович передал школе-интернату два генератора.

Мажаров Александр Викторович - замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа передал в дар школе футбольные мячи, ворота, уличные качели и батут. От правительства Москвы сирийским школьникам были розданы рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.