Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Добровольцы передали гумпомощь из регионов РФ беженцам из провинции Идлиб

Ян Брацкий
19:54 28.07.2021
Беженцам и малоимущим сирийцам раздали продукты питания, медикаменты, необходимый учебный инвентарь и предметы первой необходимости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Сегодня в провинцию Хомс Сирийской Арабской республики, русской делегацией из субъектов Российской Федерации была доставлена гуманитарная помощь беженцам из провинции Идлиб.

Лагерь беженцев расположен вблизи промышленного района города Хассия. В нем проживает около пяти тысяч жителей, двух деревень провинции Идлиб. Большинство проживающих в лагере дети. Их примерно три тысячи, некоторые из них сироты, их родителей убили террористы. В лагере не хватает продуктов питания, медикаментов, одежды и предметов первой необходимости.

Эдуард Логинов, председатель автономной некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус» передал так называемые «Коробки добра», которые были собраны жителями Ханты-Мансийского автономного округа. В них помимо привычных уже продуктов питания и бытовой химии, входят медицинские маски и необходимые для сирийских детей канцелярские наборы.

Школа-интернат, расположенная в провинции Хомс в поселке Рам аль-Аназ, является единственным учебным заведением для ближайших деревень. Здесь учатся порядка 250 детей местных жителей и беженцев из захваченных провинций. На территории школы проживают сироты, некоторые из них не знают, что стало с их родителями.

Школе остро не хватает инвентаря. Из-за дальности расположения от крупных населенных пунктов, помощь сюда доставляется редко. Поэтому прибытие делегации из России было особо радостно воспринято учителями и детьми. Руководитель Центра финансового мониторинга и глобальной экономики ФГП МГУ им. Ломоносова Гадзацев Кирилл Владимирович передал школе-интернату два генератора.

Мажаров Александр Викторович - замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа передал в дар школе футбольные мячи, ворота, уличные качели и батут. От правительства Москвы сирийским школьникам были розданы рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.