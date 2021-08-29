Эксперт рассказала о продолжительности проблем с дыханием после COVID-19

Проблемы с дыханием у переболевших коронавирусом могут наблюдаться в течение нескольких месяцев после выздоровления. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«У некоторых людей проблемы с дыханием наблюдаются в течение нескольких месяцев», — заявила она в беседе с ТАСС.

Время полного восстановления, по словам Пшеничной, зависит от тяжести болезни, общего состояния организма, наличия иных заболеваний, а также реабилитационных мероприятий.

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