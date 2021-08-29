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Российская команда лидирует во всех номинациях на конкурсе «Авиадартс-2021»

Ян Брацкий
21:57 29.08.2021
Финальный этап соревнований стартует 30 августа на полигоне Дубровичи под Рязанью.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На конкурсе «Авиадартс-2021» подведены промежуточные итоги накануне финального и самого зрелищного этапа соревнований - боевого применения авиационных средств поражения по наземным целям. Российская команда занимает первые и вторые места практически во всех семи номинациях.

© Минобороны России

Наилучший промежуточный результат среди иностранных команд демонстрирует пара боевых вертолетов Ми-24 ВВС Республики Беларусь, занимая второй место в своей номинации. Экипажи самолетов J-10, J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая, а также летчики штурмовой авиации на Су-25 и армейской авиации на вертолетах Ми-8 ВВС Республики Беларусь в настоящее время занимают третьи места в своих номинациях.

Финальный этап соревнований стартует 30 августа на полигоне Дубровичи под Рязанью. Экипажи дальней и бомбардировочной авиации проведут бомбометание, летчики истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации выполнят пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а летный состав военно-транспортной авиации продемонстрирует десантирование грузов, массой около пяти тон, на точность приземления.

© Минобороны России

Ранее в ходе конкурса были проведены следующие летные этапы: техника пилотирования, воздушная навигация, визуальная разведка, а также поисково-спасательная работа для транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Стоит отметить, что именно в номинации транспортно-боевых вертолетов отмечен рекорд конкурса по набранным очкам в технике пилотирования, установленный парой экипажей из Ставропольского края. Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходит в Рязанской области.

В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего около 60 экипажей. Зачет проводится в семи номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая, бомбардировочная, дальняя авиация, военно-транспортная, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

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