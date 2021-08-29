Российская команда лидирует во всех номинациях на конкурсе «Авиадартс-2021»
Финальный этап соревнований стартует 30 августа на полигоне Дубровичи под Рязанью.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На конкурсе «Авиадартс-2021» подведены промежуточные итоги накануне финального и самого зрелищного этапа соревнований - боевого применения авиационных средств поражения по наземным целям. Российская команда занимает первые и вторые места практически во всех семи номинациях.
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