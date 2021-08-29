Российская команда лидирует во всех номинациях на конкурсе «Авиадартс-2021»

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Наилучший промежуточный результат среди иностранных команд демонстрирует пара боевых вертолетов Ми-24 ВВС Республики Беларусь, занимая второй место в своей номинации. Экипажи самолетов J-10, J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая, а также летчики штурмовой авиации на Су-25 и армейской авиации на вертолетах Ми-8 ВВС Республики Беларусь в настоящее время занимают третьи места в своих номинациях.

Финальный этап соревнований стартует 30 августа на полигоне Дубровичи под Рязанью. Экипажи дальней и бомбардировочной авиации проведут бомбометание, летчики истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации выполнят пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а летный состав военно-транспортной авиации продемонстрирует десантирование грузов, массой около пяти тон, на точность приземления.