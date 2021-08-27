Российская команда лидирует после проведения ПСО в рамках конкурса «Авиадартс-2021»

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Экипажи действовали парами. Ведущему предстояло визуально обнаружить точку поиска на местности, обозначенную условным знаком. Далее при помощи лебедки выполнить спуск манекена на точность в квадрат два на два метра, и далее поднять его на борт обозначив эвакуацию. Ведомому - обнаружить в заданном районе радиосигнал и максимально точно передать его координаты.

«Общее время работы вертолета в зоне составляет 12 минут. Ведущий экипаж оценивается по четырем элементам - это время обнаружения объекта, правильность и достоверность выложенного на земле знака о необходимой помощи, время выполнения поисково-спасательных работ и точность спуска манекена в зачетный квадрат размером два на два метра. Выход за установленные временные нормативы штрафуется» - рассказал судья конкурса подполковник Владимир Дмитришин.

Все экипажи показали в ходе конкурса свою высокую выучку, натренированность и высокие профессиональные навыки по тем элементам, которые вынесены на конкурс, подчеркнул он.