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Российская команда лидирует после проведения ПСО в рамках конкурса «Авиадартс-2021»

Ян Брацкий
20:35 27.08.2021
Данный элемент конкурса был впервые введен в соревновательную программу в 2020 году.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рамках Международного конкурса «Авиадартс-2021» проведен очередной летный этап соревнований - поисково-спасательные работы. По условиям данного элемента конкурса экипажам поступила команда о «терпящих бедствие» и нуждающихся в эвакуации. Район поиска составляет порядка 55 километров.

© Минобороны России

Экипажи действовали парами. Ведущему предстояло визуально обнаружить точку поиска на местности, обозначенную условным знаком. Далее при помощи лебедки выполнить спуск манекена на точность в квадрат два на два метра, и далее поднять его на борт обозначив эвакуацию. Ведомому - обнаружить в заданном районе радиосигнал и максимально точно передать его координаты.

«Общее время работы вертолета в зоне составляет 12 минут. Ведущий экипаж оценивается по четырем элементам - это время обнаружения объекта, правильность и достоверность выложенного на земле знака о необходимой помощи, время выполнения поисково-спасательных работ и точность спуска манекена в зачетный квадрат размером два на два метра. Выход за установленные временные нормативы штрафуется» - рассказал  судья конкурса подполковник Владимир Дмитришин.

Все экипажи показали в ходе конкурса свою высокую выучку, натренированность и высокие профессиональные навыки по тем элементам, которые вынесены на конкурс, подчеркнул он.

© Минобороны России

В данном этапе соревновались три пары транспортно-боевых вертолетов Ми-8 от Российской Федерации и Белоруссии.

«Поисково-спасательная работа - один из основных видов работ транспортно-боевых вертолетов. Для экипажей Ми-8 это один из основных видов летной подготовки. Таким образом, мы проверяем навыки летчиков армейской авиации», - подытожил Дмитришин.

По итогам первых трех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация) уверенно лидирует российская команда. Финальным этапом соревнований станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям.

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