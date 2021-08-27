Российская команда лидирует после проведения ПСО в рамках конкурса «Авиадартс-2021»
Данный элемент конкурса был впервые введен в соревновательную программу в 2020 году.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В рамках Международного конкурса «Авиадартс-2021» проведен очередной летный этап соревнований - поисково-спасательные работы. По условиям данного элемента конкурса экипажам поступила команда о «терпящих бедствие» и нуждающихся в эвакуации. Район поиска составляет порядка 55 километров.
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