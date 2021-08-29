В труднодоступных местностях России стартовало досрочное голосование

В регионах России 29 августа стартовало досрочное голосование. Речь идет о субъектах, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях. Также началось голосование в воинских частях, на полярных станциях и находящихся в плавании судах.

В Центральной избирательной комиссии России уточнили, что сделать свой выбор досрочно смогут жители 11 регионов: Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Магаданской, Мурманской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Добираться до жителей труднодоступных регионов члены избиркома будут с помощью авиационного, водного и автомобильного транспорта высокой проходимости.

Третьего сентября начнется досрочное голосование для тех, кто находится за рубежом. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.