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В Роспотребнадзоре запретили кандидатам и участникам выборов рукопожатия и еду

Егор Левин
16:28 19.07.2021
Главное указание Роспотребнадзора заключается в предварительном прохождении вакцинации от коронавируса.
В Роспотребнадзоре запретили кандидатам и участникам выборов рукопожатия и еду
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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В Роспотребнадзоре запретили кандидатам и участникам избирательных процессов рукопожатия и объятия на участках для голосования.

«Категорически запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию между ними. Также при нахождении в помещении указанным лицам запрещается употребление пищи и напитков, кроме бутилированной воды», - сообщается на сайте ЦИК.

Главное указание ведомства заключается в предварительном прохождении вакцинации от коронавируса перед работой на сентябрьских выборах. Также указывается, что при входе в помещение для голосования всем участникам будет измеряться температура и будет установлен пункт для дезинфекции рук.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. В тот же день должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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