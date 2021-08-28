Сборная России вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, обыграв в полуфинале швейцарцев в серии пенальти.

Основное и дополнительное время закончилось вничью, причем сравнять счет у россиян вышло за 20 секунд до финальной сирены, благодаря голу Антона Шкарина. В серии пенальти все пять ударов наших игроков по воротам соперника оказались точными.

В финале соревнования, который состоится завтра, 29 августа, российские «пляжники» сыграют с командой Японии.