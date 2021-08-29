Форум «Армия-2021» завершили воздушным парадом авиации в Ростовской области

Военно-технический форум Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» завершился на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области, сообщает Минобороны России.

Всего за три дня проведения статического и динамического показа вооружения, военной и специальной техники посетили более сорока тысяч человек.

В заключительный день прошел динамический показ боевых возможностей подразделений и вооружения. Во время него зрители могли наблюдать за современными тактическими приемами ведения боевых действий, эпизодами исторических сражений, а также воздушным боем и демонстрационным пролетом авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО, в котором были задействованы экипажи истребителей Су-30СМ.

Приемы тактического обхода и охвата позиций показали мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А, а танкисты и артиллеристы продемонстрировали элементы маневренной обороны. Разведчикам и бойцам спецназа предстояло преодолеть сложные препятствия на бронеавтомобилях и уничтожить засаду условного противника, с чем военнослужащие успешно справились.

Одновременно на тактическом поле были задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, а также бронетранспортеры БТР-82А. Прикрытие от воздушных ударов условного противника обеспечили расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10СВ», а захват плацдарма выполнили мотострелковые подразделения тактического воздушного десанта.

Кроме того, военнослужащие ЮВО миновали препятствия на боевой технике, обеспечили пути для движения с помощью специальных машин инженерных войск, очистив маршруты от завалов и, наведя мосты через овраги.

Эпизодами «Летающий танк» и «Танковый вальс» свой профессионализм продемонстрировали экипажи танков Т-72Б3.

В завершении форума «Армия-2021» в Ростовской области состоялся воздушный парад авиации ЮВО. Более 50 экипажей современных самолетов и вертолетов армейской, оперативно-тактической и воздушно-транспортной авиации округа совершили пролет в небе над Самбекскими высотами.

В воздушном строю находились 4 пары вертолетов армейской авиации, летевшие на скорости 200 км/ч. Во главе парадного строя были многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», за ними проследовали пары боевых ударных и многоцелевых вертолетов Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». В составе звеньев парад продолжили самолеты оперативно-тактической авиации, в том числе штурмовики Су-25 «Грач», бомбардировщики Су-34, и истребители Су-30см на скорости 600 км/ч.