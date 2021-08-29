Шойгу заявил, что Россия не рассматривает Украину в качестве угрозы

Официальная Москва не рассматривает Украину как угрозу и считает ее население братским народом. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ - это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется. Потому что это творение, планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги», - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Министр выразил надежду на скорое урегулирование ситуации в соседнем государстве и грядущие перемены к лучшему.