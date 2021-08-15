Русофобия, национализм и бедность: с какими итогами Украина встречает 30-летие независимости

В Киеве у Офиса Владимира Зеленского националисты устроили потасовку с полицией. В ходе столкновений травмы получили семь правоохранителей и несколько нацгвардейцев. Митинг в столице страны начался после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве.

Пока в центре Киева беснуются радикалы, украинские военные на аэродроме завода «Антонов» отрабатывают новый строевой шаг, чтобы – не как у москалей и ближе к стандартам НАТО. Теперь идти нужно медленнее, да и ногу можно поднимать невысоко, заверил министр обороны Андрей Таран.

Хотя для парада в честь празднования 30-летия независимости страны не хватает техники, в Киеве анонсируются беспрецедентные торжества. На прилавках расположились специально выращенные к празднику яблоки с трезубцем. Парашютисты вовсю готовятся сплясать гопак прямо в небе. В фуре из Швеции привезли главные атрибуты независимости Украины, о которых, правда, даже в Киеве мало кто слышал. Во время парада обещают и пролет самого большого транспортника в мире – АН-225 «Мрия». «Мрии» всего две и лишь одна из них летающая.

Так с какими итогами Киев будет встречать юбилей независимости?

Статистика ужасающая – за чертой бедности более 19 миллионов, Украина беднейшая страна Европы. За 30 лет население сократилось на 15 миллионов человек. Уничтожены целые отрасли, бывшие некогда основой экономики. Последний ресурс – землю – с легкой руки Зеленского продают с молотка.

Долг Украины перед зарубежными кредиторами свыше 100 миллиардов долларов и растет с каждым днем. Страна является фактически колонией США.

«На сегодняшний день ключевые решения, будет ли Украина воевать или будет мир, принимает не Киев, принимает Вашингтон», – отметил политолог Сергей Марков.

Крым потерян навсегда, общество расколото, в стране идет «гражданская война». Донбасс не видит себя частью такой Украины. Страны, где идет тотальная украинизация – русский язык запрещен, а русские не считаются коренным народом.

Так, за фото с россиянкой на Олимпийском пьедестале спортсменку Ярославу Магучих обвинили чуть ли не в измене родине, назвали позором Украины и «биомусором», и вызвали на ковер в Минобороны. В итоге запуганная девушка предпочла извиниться.

Скандал случился и с Олимпийским чемпион по греко-римской борьбе Жаном Беленюком. По возвращении на родину, на спортсмена и депутата от партии «Слуга народа», напали националисты прямо в центре Киева. Всему виной цвет кожи. В независимой Украине не только русофобия, но и национализм стали нормой.

«Если ты живешь на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «вот мы русские», большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Ты любишь Россию и ты считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины и всегда чувствовал, что это Россия, и так далее. Если ты так чувствуешь, я считаю, этот человек должен понять, что во имя своих детей, внуков уже нужно, уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно», – заявил президент Владимир Зеленский.

По мнению политолога Владимир Скачко, слова президента Украины – это «манифест русофобии, агрессивной и страшной».

В то время как Зеленский продолжает разжигать вражду, российский лидер не скрывает, что воспринимает стену, возникшую в последние годы между русскими и украинцами, как большую общую беду. О том, что из Украины западные партнеры старательно пытаются слепить «Анти-Россию», но Россия никогда не была и не будет «Анти-Украиной» Владимир Путин написал в июле в большой статье под названием «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ», – говорится в статье президента России.

Результаты последнего опроса показали, что с мнением российского президента согласны 41 процент украинцев, а на востоке страны – больше шестидесяти. Но Зеленский спешит утвердить новую стратегию противостояния России и едет посмотреть, как украинские военные уничтожают предполагаемого противника из американских противотанковых ракетных комплексов «Javelin» и с турецких боевых беспилотников «Bayraktar». Тут уже не выдержал даже Александр Лукашенко, который все это время старался оставаться в стороне, и поспешил предостеречь Украину от попытки силой решить вопрос в Донбассе.

«Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины прежде всего. Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Зеленский говорит одно, а делает шаги в обратном направлении и даже как будто нарочно устраивает конфронтацию», – заявил президент Белоруссии.

Но Зеленский не готов слышать кого-либо и продолжает нагнетать обстановку. В рамках празднования 30-летия независимости Украины, он анонсирует саммит «Крымская платформа», участники которого якобы будут решать судьбу полуострова. По словам Сергея Лаврова, иначе как провокацией это не назовешь.

«Вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства и волеизъявление населения Крыма. Через неделю состоится очередной шабаш – “Крымская платформа”, где Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», – подчеркнул глава МИД России.

Список гостей «Крымской платформы» держится в тайне, но о желании принять в нем участие ожидаемо заявили главные русофобы – Латвия, Литва, Эстония и Польша. Только вот Крым свой выбор давно сделал. Со страной, где из уст президента звучат националистические лозунги, «Чемодан – вокзал – Россия» полуострову точно не по пути.