Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Русофобия, национализм и бедность: с какими итогами Украина встречает 30-летие независимости

Юлия Шатилова
20:00 15.08.2021
За 30 лет население страны сократилось на 15 миллионов человек. Уничтожены целые отрасли, бывшие некогда основой экономики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Киеве у Офиса Владимира Зеленского националисты устроили потасовку с полицией. В ходе столкновений травмы получили семь правоохранителей и несколько нацгвардейцев. Митинг в столице страны начался после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве.

Пока в центре Киева беснуются радикалы, украинские военные на аэродроме завода «Антонов» отрабатывают новый строевой шаг, чтобы – не как у москалей и ближе к стандартам НАТО. Теперь идти нужно медленнее, да и ногу можно поднимать невысоко, заверил министр обороны Андрей Таран.

Хотя для парада в честь празднования 30-летия независимости страны не хватает техники, в Киеве анонсируются беспрецедентные торжества. На прилавках расположились специально выращенные к празднику яблоки с трезубцем. Парашютисты вовсю готовятся сплясать гопак прямо в небе. В фуре из Швеции привезли главные атрибуты независимости Украины, о которых, правда, даже в Киеве мало кто слышал. Во время парада обещают и пролет самого большого транспортника в мире – АН-225 «Мрия». «Мрии» всего две и лишь одна из них летающая.

Так с какими итогами Киев будет встречать юбилей независимости?

Статистика ужасающая – за чертой бедности более 19 миллионов, Украина беднейшая страна Европы. За 30 лет население сократилось на 15 миллионов человек. Уничтожены целые отрасли, бывшие некогда основой экономики. Последний ресурс – землю – с легкой руки Зеленского продают с молотка.

Долг Украины перед зарубежными кредиторами свыше 100 миллиардов долларов и растет с каждым днем. Страна является фактически колонией США.

«На сегодняшний день ключевые решения, будет ли Украина воевать или будет мир, принимает не Киев, принимает Вашингтон», – отметил политолог Сергей Марков.

Крым потерян навсегда, общество расколото, в стране идет «гражданская война». Донбасс не видит себя частью такой Украины. Страны, где идет тотальная украинизация – русский язык запрещен, а русские не считаются коренным народом.

Так, за фото с россиянкой на Олимпийском пьедестале спортсменку Ярославу Магучих обвинили чуть ли не в измене родине, назвали позором Украины и «биомусором», и вызвали на ковер в Минобороны. В итоге запуганная девушка предпочла извиниться.

Скандал случился и с Олимпийским чемпион по греко-римской борьбе Жаном Беленюком.  По возвращении на родину, на спортсмена и депутата от партии «Слуга народа», напали националисты прямо в центре Киева. Всему виной цвет кожи. В независимой Украине не только русофобия, но и национализм стали нормой.

«Если ты живешь на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «вот мы русские», большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Ты любишь Россию и ты считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины и всегда чувствовал, что это Россия, и так далее. Если ты так чувствуешь, я считаю, этот человек должен понять, что во имя своих детей, внуков уже нужно, уже нужно ехать искать себе место в России. Это правильно», – заявил президент Владимир Зеленский.

По мнению политолога Владимир Скачко, слова президента Украины – это «манифест русофобии, агрессивной и страшной».

В то время как Зеленский продолжает разжигать вражду, российский лидер не скрывает, что воспринимает стену, возникшую в последние годы между русскими и украинцами, как большую общую беду. О том, что из Украины западные партнеры старательно пытаются слепить «Анти-Россию», но Россия никогда не была и не будет «Анти-Украиной» Владимир Путин написал в июле в большой статье под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». 

«Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ», – говорится в статье президента России.

Результаты последнего опроса показали, что с мнением российского президента согласны 41 процент украинцев, а на востоке страны – больше шестидесяти. Но Зеленский спешит утвердить новую стратегию противостояния России и едет посмотреть, как украинские военные уничтожают предполагаемого противника из американских противотанковых ракетных комплексов «Javelin» и с турецких боевых беспилотников «Bayraktar». Тут уже не выдержал даже Александр Лукашенко, который все это время старался оставаться в стороне, и поспешил предостеречь Украину от попытки силой решить вопрос в Донбассе.

«Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины прежде всего. Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Зеленский говорит одно, а делает шаги в обратном направлении и даже как будто нарочно устраивает конфронтацию», – заявил президент Белоруссии.

Но Зеленский не готов слышать кого-либо и продолжает нагнетать обстановку.  В рамках празднования 30-летия независимости Украины, он анонсирует саммит «Крымская платформа», участники которого якобы будут решать судьбу полуострова. По словам Сергея Лаврова, иначе как провокацией это не назовешь.

«Вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства и волеизъявление населения Крыма. Через неделю состоится очередной шабаш – “Крымская платформа”, где Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», – подчеркнул глава МИД России.

Список гостей «Крымской платформы» держится в тайне, но о желании принять в нем участие ожидаемо заявили главные русофобы – Латвия, Литва, Эстония и Польша.  Только вот Крым свой выбор давно сделал. Со страной, где из уст президента звучат националистические лозунги, «Чемодан – вокзал – Россия» полуострову точно не по пути. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:04 В стране и мире
СМИ: правительство Афганистана не подтверждает данных о взятии талибами* президентского дворца в Кабуле
18:00 В стране и мире
Видео
Десятки отелей оказались повреждены из-за непогоды в Анапе
11:29 В стране и мире
Видео
Президент Союза турагентств допустил завершение сезона из-за погоды на юге России
16:28 В стране и мире
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане
09:42 Армия
Военные кинологи из РФ приступили к подготовке к этапу АрМИ «Меткий стрелок» в Алжире
Популярное
Врач рассказала, удастся ли МакSим восстановить голос после затяжной комы
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Назван способ проверки правильного начисления пенсии
Видео
Ароматерапевт назвала главные принципы лечения эфирными маслами
Видео
«Взяли и просверлили дырку»: космонавт заявил о бесполезности поисков виновного в ЧП на МКС
Врач назвал симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.