СМИ: в Кабуле прогремел взрыв
Официальных подтверждений этой информации нет.
© Видео: karimi_shafi, Twitter © Фото: AfgFactChecks, Twitter
Мощный взрыв прогремел недалеко от международного аэропорта Кабула в воскресенье, 29 августа. Об этом сообщает Afghanistan Fact Checks в своем Twitter.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как от небольшого здания в небо поднимается столб черного дыма. Авторы ролика утверждают, что запечатлели последствия взрыва в Кабуле.
О жертвах и пострадавших в результате инцидента к настоящему моменту ничего не сообщается.
Официального подтверждения или опровержения данной информации пока не поступало.