СМИ: в Кабуле прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел недалеко от международного аэропорта Кабула в воскресенье, 29 августа. Об этом сообщает Afghanistan Fact Checks в своем Twitter.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как от небольшого здания в небо поднимается столб черного дыма. Авторы ролика утверждают, что запечатлели последствия взрыва в Кабуле.

О жертвах и пострадавших в результате инцидента к настоящему моменту ничего не сообщается.

Официального подтверждения или опровержения данной информации пока не поступало.