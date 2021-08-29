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СМИ: в Кабуле прогремел взрыв

Роман Захаров
15:41 29.08.2021
Официальных подтверждений этой информации нет.
© Видео: karimi_shafi, Twitter © Фото: AfgFactChecks, Twitter
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Мощный взрыв прогремел недалеко от международного аэропорта Кабула в воскресенье, 29 августа. Об этом сообщает Afghanistan Fact Checks в своем Twitter.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как от небольшого здания в небо поднимается столб черного дыма. Авторы ролика утверждают, что запечатлели последствия взрыва в Кабуле.

О жертвах и пострадавших в результате инцидента к настоящему моменту ничего не сообщается.

Официального подтверждения или опровержения данной информации пока не поступало.

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