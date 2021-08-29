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Названа дата жеребьевки полуфинала экипажей «Танкового биатлона»

Майя Мусиенко
14:26 29.08.2021
Жеребьевка команд первого и второго дивизиона состоится 30 августа.
Названа дата жеребьевки полуфинала экипажей «Танкового биатлона»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Команды первого и второго дивизиона, допущенные к полуфиналу «Танкового биатлона» АрМИ-2021 в понедельник проведут жеребьевку и подготовку танков к соревнованиям в музее Армейских международных игр, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

По результатам жеребьевки представители экипажей в торжественной обстановке определят цвет танка, на котором будут выступать на биатлоне, а также узнают номер своей дорожки.

Помимо этого, военнослужащие из состава танковых экипажей приведут вооружение танка (орудие и два пулемета) к нормальному бою и настроят прицельное оборудование. Механики-водители, в свою очередь, проверят исправность узлов и механизмов танка и техническую готовность боевой машины к соревнованиям.

В ходе пристрелки танкисты произведут по пять выстрелов из главного орудия танка по мишени на дистанции 1600 метров и по 30 выстрелов по мишеням на дистанции 600 метров из автоматического стрелкового вооружения танка.

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