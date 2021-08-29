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Шойгу: Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет

Роман Захаров
16:16 29.08.2021
Глава МО РФ напомнил, что на боевом дежурстве в российских Вооруженных силах стоят гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и стратегические ракетные комплексы «Авангард».
Шойгу: Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия ведет работы над увеличением скорости, дальности и точности своих гиперзвуковых ракет. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия», - сказал Шойгу в интервью «Соловьев Live» в эфире «Россия 1».

Говоря об адаптации ракет к разным носителям, руководитель оборонного ведомства сообщил, что нужно создать одну пусковую установку гиперзвуковых ракет для всей линейки техники.

«Это работа идет, и она сегодня уже нам есть не то, что показать, нам есть чем оберегать страну», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Глава Министерства обороны РФ напомнил, что на боевом дежурстве в российских Вооруженных силах уже стоят гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые устанавливаются на истребители МиГ-31К, боевое дежурство несут также стратегические ракетные комплексы «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком.

Помимое этого, Шойгу рассказал, что число БПЛА в Вооруженных силах России в 2021 году превысит две тысячи единиц. Министр отметил, что в оборонном ведомстве был утвержден единый подход к беспилотникам, а в войска, по его словам, поставляются серийные комплексы с БПЛА. 

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