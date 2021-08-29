Шойгу заявил, что число беспилотников в армии РФ в 2021 году превысит две тысячи единиц

Число БПЛА в Вооруженных силах России в 2021 году превысит две тысячи единиц. Такое заявление сделал глава МО РФ Сергей Шойгу.

«Их за последнее время у нас в стране, в Вооруженных силах, мы перевалим в этом году рубеж в 2 тысячи», - сказал он в программе «Соловьев Live» в эфире «Россия 1».

Министр отметил, что в оборонном ведомстве был утвержден единый подход к беспилотникам, а в войска, по его словам, поставляются серийные комплексы с БПЛА.

В рамках МВТФ «Армия-2021», проходившего с 21 по 28 августа в Парке «Патриот», стало известно, что осенью в войска поступит первый тяжелый ударный дрон «Альтиус». Также на «Армии» был подписан контракт на поставку новых беспилотных летательных аппаратов «Сириус». Продолжаются поставки в войска ударных БПЛА «Орион» и «Форпост», а также средств поражения для беспилотников.