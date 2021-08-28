Футболист умер во время матча в Калининграде

Игрок любительской футбольной команды Алексей Шишмарев скончался во время матча, проходившего на стадионе «Балтика» в Калининграде. Об этом сообщается на официальной странице региональной федерации футбола «ВКонтакте».

Согласно предварительной информации, во время матча Шишмарев, который был вратарем команды «Красная звезда», столкнулся с футболистом «Балтики-М», в результате чего получил серьезную травму. О том, что именно травмировал спортсмен, пока ничего не сообщается.

Врач «Балтики-М» оперативно оказал помощь Шишмареву, после чего на спортивную арену прибыла бригада скорой помощи. Медики в течение трех часов боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось.

В калининградской федерации футбола уже выразили соболезнования родным и близким Алексея Шишмарева, а также пообещали взять все расходы по организации его похорон на себя.