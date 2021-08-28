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Футболист умер во время матча в Калининграде

Роман Захаров
22:59 28.08.2021
В ходе любительской игры на стадионе «Балтика» столкнулись два футболиста, в результате чего один из них скончался.
Футболист умер во время матча в Калининграде
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Игрок любительской футбольной команды Алексей Шишмарев скончался во время матча, проходившего на стадионе «Балтика» в Калининграде. Об этом сообщается на официальной странице региональной федерации футбола «ВКонтакте».

Согласно предварительной информации, во время матча Шишмарев, который был вратарем команды «Красная звезда», столкнулся с футболистом «Балтики-М», в результате чего получил серьезную травму. О том, что именно травмировал спортсмен, пока ничего не сообщается.

Врач «Балтики-М» оперативно оказал помощь Шишмареву, после чего на спортивную арену прибыла бригада скорой помощи. Медики в течение трех часов боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось.

В калининградской федерации футбола уже выразили соболезнования родным и близким Алексея Шишмарева, а также пообещали взять все расходы по организации его похорон на себя.

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