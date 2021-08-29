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Единственные из всех: чем россияне поразили судей конкурса АрМИ «Чистое небо»

Константин Худолеев
15:26 29.08.2021
Сборная России привезла с собой на конкурс бронеавтомобили «Тайфун-ПВО», которые еще не стоят на вооружении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Китае на конкурсе «Чистое небо» нашего офицера-зенитчика Сергея Маенкова признали самым метким на этапе «Мастерство». Он стал единственным участником, который из ПЗРК «Игла» поразил китайскую ракету-мишень на высоте полутора километров.

За тем, как готовятся к выстрелу наши стрелки, китайские арбитры следили во все глаза. Один из них не выдержал напряжения и случайно выбросил красный флаг. Но на результат стрельбы это уже не влияет. Ракета-мишень летит на околозвуковой скорости.

В конкурсе «Чистое небо» участвуют Россия, Китай, Белоруссия, Узбекистан, Египет и Венесуэла. Все, кроме наших, на китайских бронетранспортерах.

Лидирующие после первого этапа хозяева полигона, дают шанс соперникам. Им сполна пользуется наша команда. Сборная России привезла с собой бронеавтомобили «Тайфун-ПВО». Они еще не стоят на вооружении в нашей армии, но уже участвуют в Международных армейских играх.

После заседания судейской коллегии, утвержден результат второго этапа - лидирует Китай, Россия на втором месте, на третьем - команда Венесуэлы. У расчетов армейской ПВО впереди еще одна гонка - аналог эстафеты, когда экипажи одновременно поражают по две воздушных мишени.

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