Россия стала победителем в заезде третьих экипажей индивидуальной гонки в «Танковом биатлоне»
Российский экипаж показал лучшее время — 19 минут и 41 секунду с максимальной скоростью 78 км/ч.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На подмосковном полигоне Алабино российский экипаж выиграл индивидуальную гонку третьих экипажей первых и вторых дивизионов в одном из самых зрелищных конкурсов в рамках Армейских международных игр - «Танковом биатлоне».
Российский экипаж показал лучшее время — 19 минут и 41 секунду с максимальной скоростью 78 км/ч. На втором месте расположился китайский экипаж с результатом в 20 минут и 25 секунд. Третье место досталось сборной Узбекистана — 23 минуты и 20 секунд.
Итоги индивидуальной гонки будут подведены после того, как пройдут последние ее заезды. После этого танкистов ждет командная эстафета.