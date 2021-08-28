Россия стала победителем в заезде третьих экипажей индивидуальной гонки в «Танковом биатлоне»

На подмосковном полигоне Алабино российский экипаж выиграл индивидуальную гонку третьих экипажей первых и вторых дивизионов в одном из самых зрелищных конкурсов в рамках Армейских международных игр - «Танковом биатлоне».

Российский экипаж показал лучшее время — 19 минут и 41 секунду с максимальной скоростью 78 км/ч. На втором месте расположился китайский экипаж с результатом в 20 минут и 25 секунд. Третье место досталось сборной Узбекистана — 23 минуты и 20 секунд.

Итоги индивидуальной гонки будут подведены после того, как пройдут последние ее заезды. После этого танкистов ждет командная эстафета.