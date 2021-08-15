Россиян предупредили о заморозках в сентябре

Синоптики прогнозируют похолодание до минус десяти в некоторых российских регионах в сентябре. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Как объяснила метеоролог в беседе с «Российской газетой», в целом по стране температура воздуха в начале осени будет соответствовать климатической норме. Однако в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока ожидаются заморозки. В частности, по словам специалиста, в восточной части Таймыра и в Эвенкии ночью температура будет опускаться до минус трех градусов, а на Чукотке и в Магаданской области - до минус десяти.

Паршина также рассказала, что в Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области в сентябре будут идти дожди. При этом на российских курортах в начале осени большого количества осадков не ожидается, а воздух там будет прогреваться в среднем до 23-28 градусов выше нуля.

В столичном регионе в сентябре синоптики обещают 15-20 градусов тепла днем и пять-десять ночью, при этом исключить ночных похолоданий в Москве в это время, уточнила Людмила Паршина, пока нельзя.