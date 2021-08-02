«Это - человек-легенда»: преподаватель журфака МГУ о Ясене Засурском

Коллеги и ученики легендарного декана факультета журналистики МГУ с гордостью вспоминают своего преподавателя, с которым им довелось работать и общаться рука об руку на протяжении многих лет.

Огромной потерей для всей российской журналистики назвала смерть Ясена Засурского преподаватель журфака МГУ Анна Толоконникова.

«Мы все плачем с самого утра. Ясен Николаевич - это человек-легенда, с которым было просто счастье находиться рядом, быть его ученицей, быть его звеньевой. И мы обязаны этот флаг тянуть дальше», - прокомментировала «Звезде» педагог.

Как рассказала Толоконникова, Ясен Николаевич читал всегда лекции сам и при этом - всем курсам без исключения. В аудиторию он одним из первых начал приходить с мобильным телефоном и говорил студентам, что в этом приборе «заключено все» и скоро все журналисты будут работать только через него.

«И в этом было его пророчество, он умел предсказывать будущее нашей профессии. Он, конечно же, был очень добрым человеком и удивительно интеллектуальным. Очень сложно подобрать слова, чтобы описать его», - поделилась бывшая ученица Ясена Засурского.

Президент факультета журналистики МГУ умер в возрасте 91 года. Эту почетную должность он занимал с 2007 года. До этого он возглавлял журфак в течение 43 лет.