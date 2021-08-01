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«Воспитывал в нас свободу мысли»: телеведущая Елена Ханга рассказала, чем ей запомнился Ясен Засурский

Олеся Степакова
21:34 01.08.2021
Ясена Засурского не стало в воскресенье, 1 августа. Президенту факультета журналистики МГУ был 91 год.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков РИА Новости
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Российская журналистка, телеведущая Елена Ханга в беседе со «Звездой» поделилась воспоминаниями о Ясене Засурском. По ее словам, Ясена Николаевича любили абсолютно все на факультете журналистики МГУ, начиная от профессорского состава и заканчивая студентами.

«Точнее, мы его обожали за то, что он всегда был приветливым, всегда был галантным, всегда был очень внимательным», – рассказала журналистка.

Засурский, отметила Ханга, воспитывал свободу мысли и слова у своих студентов.

«Он ни на кого не давил. Он воспитывал в нас свободу мысли. Он воспитывал свободу слова. Он воспитывал творческое отношение к тому, чем мы занимаемся. И он был очень прост, несмотря на то, что это был декан, большой начальник. Но при этом он ни разу ни на кого не повысил голос. Ни разу не дал никому почувствовать, вы знаете, когда ты – студент, ты, вроде как бесправный – нет», – подчеркнула телеведущая.

Ханга также рассказала, что к Засурскому всегда можно было прийти в кабинет и поговорить о творчестве или даже каких-то личных проблемах.

«Я себе позволяла говорить о спортивных (проблемах – Прим.ред), потому что он тоже очень любил спорт, он всегда выходил на “Большую лыжню”, когда ему уже было очень много лет. С ним можно было поговорить о чем угодно», – сказала телеведущая.

Журналистка, кроме того, вспомнила интересный случай из жизни, связанный с Засурским.

«Лет 5 назад наш курс встречался, мы и его (Ясена Засурского – Прим.ред.) пригласили. Были абсолютно уверены, что он не придет. Во-первых, он уже старенький, во-вторых, он уже не декан. Но он пришел, и меня потрясло, он помнил, как нас зовут. Представляете, сколько через него прошло студентов – он всех помнил», – поделилась Елена Ханга.

Засурский был удивительным человеком и те, кому повезло учиться на журфаке МГУ во времена, когда он был деканом, – счастливые люди, резюмировала телеведущая.

Ясена Засурского не стало в воскресенье, 1 августа. Президенту факультета журналистики МГУ был 91 год. Эту почетную должность он занимал с 2007 года. До этого он возглавлял журфак в течение 43 лет.

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