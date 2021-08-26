Метеорологи озвучили прогноз погоды на День знаний в Москве

Самым ненастным днем для Московской области в ближайшее время станет 26 августа. Температура воздуха существенно не опустится и будет достигать 20-22 градусов тепла, однако в течение дня будет довольно дождливо. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в интервью RT.

По словам синоптика, в последних числах августа москвичей ждет чрезвычайно комфортная погода - 24-27 градусов тепла, без осадков.

Накануне 1 сентября увеличится облачность, а температура немного снизится, отметила эксперт.

«Не исключено, что в ночь на 1 сентября пройдет небольшой кратковременный дождь. Скорее всего, в утренние часы осадков не будет, но температура воздуха днем уже не будет такой высокой, где-то около плюс 20 градусов, что тоже неплохо для начала сентября», - заключила метеоролог.

Специалист также предупредила, что ночи на территории региона останутся довольно теплыми.