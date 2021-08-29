Грузовой корабль Dragon успешно выведен на орбиту

Грузовому кораблю Dragon, который, как планируется, произведет доставку груза для экипажа Международной космической станции, удалось успешно выйти на орбиту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

«Корабль Dragon компании SpaceX после успешного запуска в 03:14 по времени восточного побережья США в воскресенье (10:14 мск) направляется к Международной космической станции для пополнения запасов», - сообщили в национальном управлении.

Как ожидается, стыковка космического судна с международной станцией произойдет в автоматическом режиме в понедельник, 30 августа, в 18:00 по московскому времени.

На борту корабля для доставки на МКС находится оборудование для научных экспериментов, в частности приборы, которые позволяют обнаружить проблемы со зрением. Также Dragon доставит на станцию полезные материалы (бетон, композиты и вещества, способные предотвращать вредное воздействие радиации).

Ранее в NASA дали прогноз относительно срока эксплуатации Международной космической станции. По версии представителя агентства Стефани Ширхольц, МКС должна прослужить как минимум до 2028 года.